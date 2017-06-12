Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара

Об этом он заявил после встречи с главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал соседние с Катаром государства ослабить введённую в отношении этой страны дипломатическую и экономическую блокаду. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании, которое было опубликовано после его встречи с министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Джонсон заявил, что он обеспокоен жёсткими мерами, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн приняли против важного партнёра.

— Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путём посредничества, — сказал глава британского МИД.

Джонсон подчеркнул, что в Дохе также должны принять в расчёт обеспокоенность соседних стран относительного того, что Катар финансирует террористические группировки.

Напомним, несколько стран разорвали дипломатические отношения с Катаром.