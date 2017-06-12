На несогласованной акции в Москве задержали 150 человек

Изначально оппозиционерам согласовали шествие на проспекте Сахарова, но в последний момент их планы резко изменились, и люди вышли на Тверскую.

Сегодня в центре столицы на Тверской улице прошла несогласованная оппозиционная акция. Всего в ней приняли участие четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 митингующих были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

— В столице проходят массовые мероприятия и народные гулянья, посвящённые празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 млн человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице — более 270 тысяч человек, из которых порядка четырёх с половиной тысяч участвовали в несогласованной публичной акции. За нарушение общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек, — говорится в сообщении.

Отметим, также был задержан участник митинга, распыливший газ в лицо омоновцу.

Ранее в МВД также рассказали, что на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышли порядка 1,8 тыс. человек. Там серьёзных нарушений зафиксировано не было, акция закончилась ещё несколько часов назад.