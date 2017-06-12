Задержан участник митинга, распыливший в Москве газ в лицо омоновцу

Сотрудник отряда особого назначения получил ожог глаза, ему оказана медицинская помощь.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников несанкционированной акции оппозиции. Этот человек распылил газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОНа.

— Нарушитель общественного порядка задержан правоохранительными органами, — сообщили в Росгвардии.

Как отмечается, пострадал сотрудник ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве. Он получил ожог глаза от перцового аэрозоля.

Напомним, ранее власти согласовали проведение акции оппозиции на проспекте Сахарова. Однако лидер недовольных Алексей Навальный призвал всех вместо этого собираться на Тверской улице, где были намечены мероприятия по празднованию Дня России.

В МВД назвали это провокацией и предупредили участников акции о последствиях нарушения закона. Был задержан сам Навальный, а затем были проведены задержания и на самой акции.