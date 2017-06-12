На границе Украины и Польши образовались огромные очереди после введения безвиза

Люди массово бегут через границу, чтобы как можно быстрее оказаться в Евросоюзе.

Жители Украины массово отправились в Польшу после начала действия указа о введение 90-дневного безвизового режима между Незалежной и Евросоюзом. Об этом сообщают местные СМИ.

На кадрах, которые удалось снять одному из очевидцев, видно, как огромная толпа людей буквально бежит через границу, чтобы побыстрее попасть в Европу.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и ЕС начал действовать 11 июня. В честь этого события президент страны Пётр Порошенко даже открыл символичную дверь в Европу, где его ждал президент Словакии Александр Киска.