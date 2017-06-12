Митингующие в Киеве радикалы предложили Навальному "качнуть" Россию

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Митингующие в Киеве радикалы предложили Навальному "качнуть" Россию

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Радикалы, собравшиеся в Киеве на митинг в знак солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пообещали, что если тот "качнёт", то и они его поддержат.

— Алексей, ты качни, а мы поддержим, — гласит, в частности, текст одного из немногочисленных плакатов.

<p>Радикалы на митинге в украинской столице</p>

В продолжение темы звучала запись и на другом плакате, из которой следует, что радикалы, поддержавшие Майдан, готовы солидаризоваться с Навальным.

<p>Один из плакатов на митинге в Киеве</p>

<p>По данным украинских СМИ, на акцию пришло порядка 30 человек</p>

Как ранее сообщал Лайф, участниками киевской акции стали ветераны и участники силовой операции, которую Киев проводит в Донбассе. О митинге Навального, которого они пришли поддержать, им стало известно "из социальных сетей".

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