Митингующие в Киеве радикалы предложили Навальному "качнуть" Россию

Радикалы, собравшиеся в Киеве на митинг в знак солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пообещали, что если тот "качнёт", то и они его поддержат.

— Алексей, ты качни, а мы поддержим, — гласит, в частности, текст одного из немногочисленных плакатов.

В продолжение темы звучала запись и на другом плакате, из которой следует, что радикалы, поддержавшие Майдан, готовы солидаризоваться с Навальным.

Как ранее сообщал Лайф, участниками киевской акции стали ветераны и участники силовой операции, которую Киев проводит в Донбассе. О митинге Навального, которого они пришли поддержать, им стало известно "из социальных сетей".