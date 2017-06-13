Демократы и республиканцы достигли соглашения по антироссийским санкциям

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Демократы и республиканцы достигли соглашения по антироссийским санкциям

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Капитолий — здание, где заседает конгресс США. Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Конгресс намерен принять закон, который запретил бы действующему президенту смягчать санкции без его разрешения.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий заключили сделку по поводу санкций в отношении России. Об этом журналистам сообщил конгрессмен Боб Коркер, принимавший участие в переговорах.

По его словам, речь идёт о законопроекте, который запретит Трампу смягчать антироссийские санкции без разрешения конгресса. При этом Коркер не уточнил, обсуждались ли новые ограничительные меры в отношении Москвы.

Ранее американские СМИ сообщали, что демократы и республиканцы практически договорились о санкциях против России, при этом первые из них настаивали на максимально жёстких мерах.

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