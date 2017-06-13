Организатор убийства Анны Политковской умер в колонии

Точная причина смерти Лом-Али Гайтукаева пока неизвестна. Сообщается, что он страдал сразу несколькими заболеваниями.

В колонии скончался криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, передаёт РИА "Новости". Он был пожизненно осуждён за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на улице Лесной пятью выстрелами. После нападения убийца вышел из подъезда и, сев в автомобиль ВАЗ-21043, ожидавший его у метро "Новослободская", вместе с соучастниками преступления скрылся.

Летом 2014 года Мосгорсуд приговорил организатора убийства Али Гайтукаева и непосредственного исполнителя Рустама Махмудова к пожизненному сроку заключения.