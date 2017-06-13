Свидание с 25-летней замминистра МВД Украины выставили на аукцион

Девушка принимает участие в благотворительной акции, средства от которой пойдут на нужды детской больницы.

На украинском портале публичных закупок ProZorro появился необычный лот — завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасией Деевой, передают местные СМИ. Стартовая цена лота всего 100 гривен, что составляет чуть более 200 рублей.

Чиновница, которая принимает участие в благотворительном аукционе, направит вырученные деньги в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Отмечается, что аукцион завершится 29 июня, а желающие позавтракать с высокопоставленной сотрудницей МВД могут подавать свои ценовые предложения до 20:00 28 июня. Завтрак с Деевой рассчитан только на одну персону, а встреча должна состояться в течение месяца со дня завершения торгов по предварительной договорённости сторон.

Ранее Лайф писал о "достоинствах" 25-летней замминистра МВД Украины, а также о том, что её ежемесячно премируют на 14 тысяч за "интенсивный труд". Помимо того, чиновница оказалась в центре секс-скандала, когда неизвестные опубликовали в Интернете её эротические фотографии.

Напомним, выпускница Киевского национального университета Анастасия Деева в 2015–2016 годах работала советником по коммуникациям реформирования полиции в программе Департамента юстиции США. В конце 2016 года без конкурса назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции.