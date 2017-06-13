"Мегафон" сообщил о проблемах с голосовой связью

Мобильный интернет при этом продолжает работать стабильно, говорят представители оператора.

У абонентов "Мегафона" могут возникнуть сложности с голосовой связью в Москве и нескольких других городах. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании. Снижение успешности дозвона составляет 20–30%. Мобильный интернет при этом продолжает работать стабильно.

— Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы, — комментируют представители "Мегафона". — Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, предыдущий массовый сбой у мобильных операторов "большой тройки" был зафиксирован 19 мая. "Мегафон" объяснил возникшие неполадки аварией с сетевым оборудованием. Позже представители оператора предложили абонентам компенсации.