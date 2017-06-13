В 2018 году состоится последний пуск ракеты "Рокот"

С 2000 года до настоящего момента с космодрома Плесецк осуществили 26 пусков этой ракеты.

В Космическом центре имени Хруничева сообщили, что на 2018 год запланирован последний пуск ракеты "Рокот". С его помощью на орбиту выведут европейский спутник Sentinel-3B.

— Коммерческим будет и завершающий программу пуск — намеченный на первый квартал 2018 года запуск спутника Sentinel-3B, — говорится в сообщении центра.

Также отмечается, что в сентябре этого года на аналогичной ракете будет выведен в космос спутник Sentinel-5P, который использован для получения данных по составу атмосферы в мире, изучения климата и качества воздуха в атмосфере.

Ранее ракеты "Рокот" использовались для запусков космических аппаратов малых и средних размеров массой до 1,95 тонны. С 2000 года до сегодняшнего дня с космодрома Плесецк осуществили 26 пусков этой ракеты.

Ранее Лайф писал о том, что 9 июня из жизни ушёл "отец МКС" и бывший гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселёв, под руководством которого проходили испытания ракет классов "Протон-М" и "Рокот".