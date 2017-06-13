Оленёнок нагрянул "на ланч" в закусочную в Нью-Йорке, распугав посетителей

Животное влетело в помещение через окно и устроило в зале для посетителей небольшой переполох.

Молодой олень "гостил" в одной из закусочных округа Онайда (штат Нью-Йорк) всего несколько секунд, передаёт таблоид TMZ. Влетев в помещение через окно, он стремительно промчался между столиками, заставив посетителей разбежаться по сторонам, однако сам немало испугался, когда его ноги начали разъезжаться на скользком полу.

В комментариях к видео пользователи шутят, что Бэмби наверняка проголодался и решил заглянуть в закусочную на бизнес-ланч, но в последний момент вспомнил, что у него с собой мамины котлетки.

Кстати, недавно похожего беглеца заметили в магазине канцтоваров в штате Пенсильвания.