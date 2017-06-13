Полиция доставила в больницу оппозиционера Илью Яшина

Сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" задержали 12 июня на несогласованной акции у метро "Тверская".

Сотрудники правоохранительных органов доставили в одно из столичных медицинских учреждений бывшего заместителя главы ПарНаС Илью Яшина, арестованного на 15 суток за участие в несанкционированной акции 12 июня.

Оппозиционер жаловался на головные боли. После тщательного обследования медики дадут заключение, может Яшин находиться в СИЗО или нет.

Напомним, в ходе заседания сам Яшин признать вину отказался, сославшись на то, что его якобы задержали "всего через несколько минут" после выхода из метро "Тверская". Кроме того, он утверждает, что не мог "выполнять или не выполнять" требования сотрудников органов правопорядка, поскольку они, по словам оппозиционера, так и не были озвучены.

12 июня на Тверской улице в центре столицы прошла несогласованная оппозиционная акция. В ней приняли участие четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 митингующих были задержаны. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышло порядка 1,8 тысячи человек. Там серьёзных нарушений зафиксировано не было.