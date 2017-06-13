Следователи начали проверку после гибели Илоны Новосёловой

Тело 30-летней ясновидящей нашли под окнами жилого дома на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, женщина выпала из окна съёмной квартиры.

Следствие начало проверку после гибели финалистки "Битвы экстрасенсов" Илоны Новосёловой.

— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка, — рассказали Лайфу в ГСУ СК РФ по городу Москве.

Пока эксперты не нашли на теле погибшей ясновидящей следов борьбы и других признаков смерти криминального характера.

Напомним, что девушка погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов. Враждовавший с ней участник "Битвы экстрасенсов" Влад Кадони назвал последние годы жизни Илоны Новосёловой адом.