Следователи начали проверку после гибели Илоны Новосёловой

Следствие начало проверку после гибели финалистки "Битвы экстрасенсов" Илоны Новосёловой.
— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка, — рассказали Лайфу в ГСУ СК РФ по городу Москве.
Пока эксперты не нашли на теле погибшей ясновидящей следов борьбы и других признаков смерти криминального характера.
Напомним, что девушка погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов. Враждовавший с ней участник "Битвы экстрасенсов" Влад Кадони назвал последние годы жизни Илоны Новосёловой адом.
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