В ходе акции 12 июня в Москве было задержано 136 несовершеннолетних

По словам главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, к настоящему моменту один из задержанных находится в центре временного задержания для несовершеннолетних.

В ходе несогласованной акции 12 июня в Москве было задержано 136 несовершеннолетних. Как сообщил глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, со 121 из них были проведены профилактические беседы, в отношении 15 были составлены протоколы.

По словам главы департамента, к настоящему времени один несовершеннолетний находится в центре временного задержания для несовершеннолетних, все остальные были отпущены.

— Он был без документов, выясняется его личность, и поскольку он несовершеннолетий, ожидается подтверждение его родителей, они пока не объявились, — сообщил Черников РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, полиция задержала 29-летнего мужчину, бросившего петарду в участников несогласованной акции.

Напомним, 12 июня на Тверской улице прошла несогласованная акция оппозиции, было задержано более 150 человек. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышло порядка 1,8 тысячи человек.