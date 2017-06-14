Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле

Всего глава государства показал американскому режиссёру три части кабинета, в которых он работает с документами и проводит различные встречи.

Президент России Владимир Путин показал американскому режиссёру Оливеру Стоуну свой кабинет в Кремле. Кинематографист с большим интересом рассматривал интерьер помещения и задавал вопросы.

— Здесь у вас проходят встречи? — спросил Стоун и получил утвердительный ответ.

Внимание режиссёра привлекло изображение мужчины в форме Военно-морского флота СССР. Как объяснил Путин режиссёру, на портрете изображён его отец.

— Я прошу прощения, у меня здесь такой беспорядок немножко. Это мой отец, в Севастополе, в Крыму. Он был в военно-морских силах, — рассказал глава государства.

Путин также показал режиссёру вторую часть кабинета, в которой работает с документами.

— А вот это старая часть этого кабинета. Здесь я с документами работаю, он, как правило, завален бумагами, — сказал Путин.

Американский режиссёр также обратил внимание на копию собственной книги "Нерассказанная история США", лежащую рядом с различными газетами.

— Это моя? Здорово, — отметил режиссёр, с интересом рассматривая другие издания.

Путин продемонстрировал Стоуну третью часть кабинета — представительскую, где проходят международные встречи.

— Итак, три разных кабинета, — заключил американский режиссёр.

Как сообщал Лайф ранее, Стоун выделил некое сходство российского президента с 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, а также отметил, что для России значение Путина существенно.

Напомним, документальный фильм о Путине, автором которого выступил Стоун, выходит на Showtime с 12 по 15 июня.