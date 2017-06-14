Скарлетт Йохансон появилась на премьере фильма с 72-летним двойником

Читайте также

Скарлетт Йохансон появилась на премьере фильма с 72-летним двойником

2

Скарлетт Йоханссон со своим "двойником" Джеральдин. Фото: Twitter/Rough Night

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма в Нью-Йорке со своим 72-летним "двойником", о котором узнала благодаря соцсетям.

Напомним, ранее один из пользователей Reddit.com выложил фото своей бабушки по имени Джеральдин в молодости. Женщина оказалась буквально зеркальным отражением Скарлетт Йоханссон. Это фото увидела сама актриса и опубликовала видеообращение к своему двойнику.

И вот, как пишет Daily Mail, их встреча состоялась в понедельник — звезда пригласила Джеральдин на премьеру фильма "Очень плохие девчонки", где женщины вместо позировали фотографам.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!