Скарлетт Йохансон появилась на премьере фильма с 72-летним двойником

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма в Нью-Йорке со своим 72-летним "двойником", о котором узнала благодаря соцсетям.
Scarlett Johansson meets Grandma Geraldine at the #RoughNightMovie world premiere! pic.twitter.com/XPVDbJEj2f— Rough Night (@RoughNightMovie) 13 июня 2017 г.
Напомним, ранее один из пользователей Reddit.com выложил фото своей бабушки по имени Джеральдин в молодости. Женщина оказалась буквально зеркальным отражением Скарлетт Йоханссон. Это фото увидела сама актриса и опубликовала видеообращение к своему двойнику.
Scarlett Johansson brought her doppelgänger Grandma Geraldine to the #RoughNightMovie premiere! https://t.co/dpd69CT3Pg pic.twitter.com/NYnA2o8KZ1— ExtraTV (@extratv) 14 июня 2017 г.
И вот, как пишет Daily Mail, их встреча состоялась в понедельник — звезда пригласила Джеральдин на премьеру фильма "Очень плохие девчонки", где женщины вместо позировали фотографам.
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