Скарлетт Йохансон появилась на премьере фильма с 72-летним двойником

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма в Нью-Йорке со своим 72-летним "двойником", о котором узнала благодаря соцсетям.

Scarlett Johansson meets Grandma Geraldine at the #RoughNightMovie world premiere! pic.twitter.com/XPVDbJEj2f — Rough Night (@RoughNightMovie) 13 июня 2017 г.

Напомним, ранее один из пользователей Reddit.com выложил фото своей бабушки по имени Джеральдин в молодости. Женщина оказалась буквально зеркальным отражением Скарлетт Йоханссон. Это фото увидела сама актриса и опубликовала видеообращение к своему двойнику.

И вот, как пишет Daily Mail, их встреча состоялась в понедельник — звезда пригласила Джеральдин на премьеру фильма "Очень плохие девчонки", где женщины вместо позировали фотографам.