В результате крупного пожара в Лондоне пострадало 15 человек

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В результате крупного пожара в Лондоне пострадало 15 человек

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Горящая многоэтажка в Лондоне. Фото: Twitter.com

Медики госпитализировали 15 пострадавших при пожаре в многоэтажке на западе Лондона. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что люди отравились угарным газом.

Людям, которые живут поблизости, посоветовали закрыть окна и двери.

Как сообщал Лайф, в районе Шепердс Буш в жилом здании Grenfell Tower наблюдается крупное возгорание. По данным СМИ, огнём охвачены все этажи дома. По разным данным, этажность здания составляет 24 или 27 этажей.

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