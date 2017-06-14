В результате крупного пожара в Лондоне пострадало 15 человек

Медики госпитализировали 15 пострадавших при пожаре в многоэтажке на западе Лондона. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что люди отравились угарным газом.

Людям, которые живут поблизости, посоветовали закрыть окна и двери.

Как сообщал Лайф, в районе Шепердс Буш в жилом здании Grenfell Tower наблюдается крупное возгорание. По данным СМИ, огнём охвачены все этажи дома. По разным данным, этажность здания составляет 24 или 27 этажей.