Футбольные фанаты посмеялись над заторможенной реакцией Терезы Мэй на матче

Премьер-министр Великобритании встала, неуклюже подняв руки над головой, когда её соседи, включая президента Франции, уже сидели на своих местах.

Во время товарищеского матча Франция — Англия на стадионе "Стад де Франс" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй привлекла внимание, когда не успела поучаствовать в "волне" (известна также как "мексиканская волна", или ла-ола). Об этом пишет издание Mirror.

Болельщики, включая президента Франции Эммануэля Макрона, поддерживали свои команды, вставая с мест и пуская "волну". Реакция британского лидера оказалась заторможенной, и она встала, когда все уже успокоились. Мэй подняла руки, но её запоздалый порыв никто не поддержал. Болельщики только посмеялись над премьер-министром.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Некоторые из них обратили внимание на выражение лица мужчины позади Мэй.

Другие пользователи колко пошутили по поводу страха премьер-министра потерять место (имея в виду место в парламенте). Также зрители матча вспомнили про интервью, где Мэй заявила о "самом неприличном поступке в своей жизни" — пробежке по полю пшеницы.

— Тереза Мэй, испортив "мексиканскую волну", доказала, что она всегда будет бояться потерять своё место.

— "Мексиканская волна" — самый неприличный поступок, который Мэй сделала, после того как пробежала по тому пшеничному полю.

"Волной" называют синхронные действия болельщиков, когда они поочерёдно встают со своих мест друг за другом, кричат и поднимают руки, после чего сразу же садятся.

Ранее Лайф писал, что в товарищеском матче, который состоялся вчера в Париже, сборная Франции по футболу одержала победу над британцами со счётом 3:2.