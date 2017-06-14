Футбольные фанаты посмеялись над заторможенной реакцией Терезы Мэй на матче

Во время товарищеского матча Франция — Англия на стадионе "Стад де Франс" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй привлекла внимание, когда не успела поучаствовать в "волне" (известна также как "мексиканская волна", или ла-ола). Об этом пишет издание Mirror.
Болельщики, включая президента Франции Эммануэля Макрона, поддерживали свои команды, вставая с мест и пуская "волну". Реакция британского лидера оказалась заторможенной, и она встала, когда все уже успокоились. Мэй подняла руки, но её запоздалый порыв никто не поддержал. Болельщики только посмеялись над премьер-министром.
Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Некоторые из них обратили внимание на выражение лица мужчины позади Мэй.
Другие пользователи колко пошутили по поводу страха премьер-министра потерять место (имея в виду место в парламенте). Также зрители матча вспомнили про интервью, где Мэй заявила о "самом неприличном поступке в своей жизни" — пробежке по полю пшеницы.
— Тереза Мэй, испортив "мексиканскую волну", доказала, что она всегда будет бояться потерять своё место.
— "Мексиканская волна" — самый неприличный поступок, который Мэй сделала, после того как пробежала по тому пшеничному полю.
"Волной" называют синхронные действия болельщиков, когда они поочерёдно встают со своих мест друг за другом, кричат и поднимают руки, после чего сразу же садятся.
Ранее Лайф писал, что в товарищеском матче, который состоялся вчера в Париже, сборная Франции по футболу одержала победу над британцами со счётом 3:2.
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