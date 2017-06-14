Порошенко намерен экстрадировать Саакашвили

Об этом заявил соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе, который ранее занимал пост заместителя генпрокурора Украины.

Украинский президент Пётр Порошенко рассматривает вопрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передаёт портал "Дни.ру". По словам экс-заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, глава государства обсудил этот вопрос с российским бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

— На всех каналах говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию, — заявил Сакварелидзе, отметив, что президент с самого начала опасался позволять Саакашвили заниматься политикой на Украине. — Порошенко не хотел "злить Путина", а также остерегался большой популярности экс-президента Грузии.

По словам Сакварелидзе, после заявления Саакашвили о желании возглавить Антикоррупционное бюро Украины ему предложили стать председателем Одесской областной государственной администрации.

Ранее Лайф писал о конфликте между президентом Украины Петром Порошенко и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В ноябре Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора, который тот занимал менее полутора лет. Тогда же экс-глава Одесской области заявил о планах президента лишить его гражданства Украины. Позже появилась информация о том, что Саакашвили хочет объявить импичмент главе государства.