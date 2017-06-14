Порошенко намерен экстрадировать Саакашвили

Украинский президент Пётр Порошенко рассматривает вопрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передаёт портал "Дни.ру". По словам экс-заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, глава государства обсудил этот вопрос с российским бизнесменом Бидзиной Иванишвили.
— На всех каналах говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию, — заявил Сакварелидзе, отметив, что президент с самого начала опасался позволять Саакашвили заниматься политикой на Украине. — Порошенко не хотел "злить Путина", а также остерегался большой популярности экс-президента Грузии.
По словам Сакварелидзе, после заявления Саакашвили о желании возглавить Антикоррупционное бюро Украины ему предложили стать председателем Одесской областной государственной администрации.
Ранее Лайф писал о конфликте между президентом Украины Петром Порошенко и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В ноябре Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора, который тот занимал менее полутора лет. Тогда же экс-глава Одесской области заявил о планах президента лишить его гражданства Украины. Позже появилась информация о том, что Саакашвили хочет объявить импичмент главе государства.
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