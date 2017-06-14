"Раменский стрелок" покупал оружие у коллекционеров и на блошиных рынках

Следователи пытаются выяснить причину преступления и восстановить полную картину событий.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства бойни в поселке Кратово Раменского района. Они уже остановили, что 50-летний Игорь Зенков не был черным копателем, а скупал оружие Великой Отечественной Войны у коллекционеров и на блошиных рынках.

Как стало известно Лайфу, экспертиза показала, что стрелок покончил с собой во время штурма Росгвардии. Причем в теле Зенкова обнаружили два пулевых отверстия, причем одна из пуль попала в руку и была не смертельной.

Тем временем следователи допросили 50 свидетелей и назначили еще 30 судебных, баллистических, и психолого-психиатрических экспертиз. Кроме того, эксперты изучат метального и холодное оружие, которое было изъято с места происшествия.

Кроме того, следователи продолжают искать тело матери Зенкова — Светланы Герцевой. Ее останки после бойни до сих пор не были найдены.

Как ранее сообщал Лайф, 10 июня Игорь Зенков открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки, в результате чего четыре человека погибли. Прибывших на место ЧП полицейских и бойцов Росгвардии он закидывал гранатами.