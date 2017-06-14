Жертвами крупного пожара в высотке Лондона стали шесть человек

По последним данным, жертвами крупного пожара в жилом доме "Гренфелл тауэр" на западе Лондона стали не менее шести человек. Эту информацию подтвердили в Скотленд-Ярде.
#GrenfellTower fire in North Kensington. Our thoughts are with all involved Gratitude to @LondonFire @NHSEngland pic.twitter.com/jJHJdz5zEF— The Weekly Tribune (@weeklytribune) 14 июня 2017 г.
— На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон, — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
Причём в британской полиции не исключают, что количество погибших может увеличиться. На месте происшествия до сих пор работают спасатели и медики.
По предварительным данным, возгорание в 27-этажной башне могло начаться из-за неисправного холодильника.
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