Жертвами крупного пожара в высотке Лондона стали шесть человек

По предварительной информации, причиной возгорания стал неисправный холодильник.

По последним данным, жертвами крупного пожара в жилом доме "Гренфелл тауэр" на западе Лондона стали не менее шести человек. Эту информацию подтвердили в Скотленд-Ярде.

— На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон, — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Причём в британской полиции не исключают, что количество погибших может увеличиться. На месте происшествия до сих пор работают спасатели и медики.

По предварительным данным, возгорание в 27-этажной башне могло начаться из-за неисправного холодильника.