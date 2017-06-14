"Это республиканцы или демократы?" Снайпер сомневался, в кого стрелять

Член палаты представителей США рассказал журналистке Ребекке Берг, что именно у него спросил стрелок.

Республиканец Джефф Дункан заявил, что перед нападением на бейсбольное поле в Вирджинии снайпер подошёл к нему с расспросами.

The man was wearing running clothes, asked Duncan: "Are those Republicans or Democrats out there practicing?" Per source familiar. — Rebecca Berg (@rebeccagberg) 14 июня 2017 г.

— Это республиканцы или демократы там тренируются? — спросил у Дункана мужчина в спортивном костюме.

Заявление конгрессмена процитировала в "Твиттере" журналистка Ребекка Берг.

Джефф Дункан также сообщил, что собирается дать показания полиции. Республиканца не было на поле во время стрельбы, он покинул тренировку раньше остальных.

Напомним, что в ходе покушения на конгрессмена Стива Скализа в Вирджинии ранения получили пять человек. Очевидцы слышали не менее 50 выстрелов.