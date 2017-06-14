Скончался подозреваемый в ранении конгрессмена США на бейсболе

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Скончался подозреваемый в ранении конгрессмена США на бейсболе

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Джеймс Ходжкинсон. Фото: TMZ

Президент Соединённых Штатов во время пресс-конференции сообщил, что мужчина умер от полученных ранений.

Президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции, что стрелок, открывший огонь в Вирджинии, скончался от полученных ранений.

Трамп назвал полицейских героями и отметил, что они отлично сработали. Напомним, стрелком оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс. Мужчина владел небольшим бизнесом, связанным с недвижимостью.

Напомним, мужчина ранил конгрессмена Стива Скализа во время тренировки. Было сделано около 50 выстрелов. Ранено, по последним данным, 5 человек.

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