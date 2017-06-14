Тиллерсон неожиданно призвал "повременить" с ужесточением санкций против России

По словам главы Госдепа США, в условиях постоянно ухудшающихся отношений двух стран необходимо делать ставку на многосторонние шаги.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что конгрессу стоит пересмотреть свой подход к антироссийским санкциям. Об этом он заявил на слушаниях в палате представителей. По словам политика, конгрессменам следует, с одной стороны, повременить с рассмотрением нового законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций, с другой — позволить президенту Дональду Трампу "больше гибкости", чтобы нормализовать диалог с Россией.

— Я призываю конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций, — указал он. — Вопрос заключается в том, хотим мы дальнейшего ухудшения отношений или нет. К чему это приведёт? Хотим ли мы стабилизировать отношения и начать обсуждать стоящие перед нами вопросы?.. Наши отношения ухудшаются. А две величайшие ядерные державы на планете не могут иметь отношения такого рода. Мы должны передвинуть их в другое место.

Более того, по словам Тиллерсона, односторонние меры на деле проявили себя неэффективно, поэтому в том случае, если США вновь продлят ограничительные меры в отношении России, это снова не принесёт результата.

— Санкции — это чрезвычайно полезный инструмент. Но односторонние санкции не столь полезны, как многосторонние. И когда мы думаем о дополнительных санкциях, стоящие передо мной вызовы заключаются в решении вопроса о том, как обеспечить, чтобы и другие союзники — а не только мы — отвечали таким же образом, — добавил госсекретарь.

Напомним, ранее Тиллерсон охарактеризовал отношения между США и РФ как "находящиеся на самом низком уровне" и отметил, что в настоящий момент ведётся работа с целью определить, можно ли создать базу для переустановки отношений.