В сгоревшем доме "раменского стрелка" обнаружены человеческие останки

Как сообщается, останки были обнаружены в помещении, где, по данным следствия, находилась комната матери стрелка.

В сгоревшем доме Игоря Зенкова в поселке Кратово Раменского района обнаружили человеческие останки, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

— В ходе мероприятий, направленных на поиск останков тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия. Указанный фрагмент был обнаружен в месте, где, по данным следствия, находилась комната пожилой женщины, — говорится в сообщении.

Следователи с целью установления ДНК профиля человека и сравнения его с ДНК профиля Игоря Зенкова также назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу.

Как ранее сообщал Лайф, 10 июня житель Кратова открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки, в результате чего четыре человека погибли. Прибывших на место ЧП полицейских и бойцов Росгвардии он закидывал гранатами. Как стало известно позднее, мужчина покончил с собой во время штурма Росгвардии.