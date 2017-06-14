Раненный в США конгрессмен находится в критическом состоянии

Ранее 66-летний американец открыл огонь по играющим в бейсбол конгрессменам, пять человек получили ранения.

Конгрессмен Стив Скалис, получивший ранения в результате стрельбы на бейсбольной площадке, после операции остаётся в критическом состоянии, сообщает Reuters. Республиканец был ранен в бедро, ранее его состояние оценивалось как стабильное.

Напомним, мужчина открыл стрельбу на бейсбольной площадке в Виргинии. Мишенью снайпера стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.

По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.