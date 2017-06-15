МИД Украины подтвердил встречу Порошенко и Трампа

В повестке значатся вопросы минских договорённостей, двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, помощь украинским реформам.

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что Киев и Вашингтон готовят встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

— Встреча состоится, конечно, мы её готовим. Но мы должны выдержать интригу, — цитируют Климкина украинские СМИ.

По словам министра, в ближайшее время представитель президента Украины "синхронно с американскими друзьями" сделает соответствующее заявление.

Кроме того, Климкин пообещал важные новости об участии США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

— Нам было перед этой встречей важно договорится с американскими партнёрами относительно их формата ангажирования, будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определённых уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей, — заявил глава украинского МИД.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко состоится в Вашингтоне на следующей неделе.