СМИ: Спецпрокурор выясняет, вмешивался ли Трамп в расследование дела Флинна

Майкл Флинн, занимавший должность советника президента по нацразведке, был вынужден подать в отставку из-за подозрений в связях с РФ.

Специальный прокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер собирается выяснить, пытался ли президент США Дональд Трамп замедлить расследование ФБР в отношении своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства, Мюллер планирует допросить директора нацразведки Дэна Коутса и главу АНБ США Майка Роджерса о том, искал ли Трамп их поддержки, чтобы побудить ФБР свернуть расследование в отношении Флинна.

Как отмечается, Коутс выступит в четверг на закрытом заседании комитета Сената США по разведке.

Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию".

Флинн занял должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности в январе этого года. Месяц спустя он был вынужден подать в отставку из-за того, что местные СМИ заподозрили его в связях с Россией. Сейчас Пентагон проводит расследование в отношении Флинна. Сам он обвинения в свой адрес неоднократно опровергал.