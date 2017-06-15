Кобзон: Баталов не беспокоился о своём здоровье, а переживал о дочке

Российский актёр, который сыграл в 63 кинокартинах, беспокоился о том, что Маша останется без отцовской поддержки в случае его смерти.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон выразил соболезнования в связи с кончиной Алексея Баталова, который ушёл из жизни рано утром 15 июня в московской больнице. По словам депутата Госдумы, ему посчастливилось неоднократно видеться и общаться с таким прекрасным человеком, как Баталов.

— Он был выдающимся артистом, он был прекрасным человеком. Мне посчастливилось с ним неоднократно общаться, — сообщил Лайфу Кобзон.

Народный артист добавил, что Баталов хоть и лежал в больнице, но беспокоился не о своём здоровье, а о дочери Маше.

— Он думал о дочери Маше. Говорил, что не хочет умирать, потому что Маша останется без отцовской поддержки, — пояснил депутат Госдумы.

Иосиф Кобзон вместе с первой женщиной-космонавтом в мире Валентиной Терешковой навещали актёра в больнице и пообещали ему позаботиться не только о Маше, но и о супруге Баталова.

Народный артист СССР добавил, что отечественная культура потеряла выдающегося актёра.

Алексей Баталов ушёл из жизни рано утром в столичной больнице. Друг семьи рассказал, что актёр скончался во сне.