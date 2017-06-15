Со станции метро в Киеве отказались демонтировать георгиевскую ленту

Киевский метрополитен отказался демонтировать георгиевскую ленту со станции "Герои Днепра". По крайней мере, до того, как соответствующего решение вынесет Киевский городской совет.
— Если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны, — сказала пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.
Напомним, с сегодняшнего дня, 15 июня, закон о запрете георгиевской ленты, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу. Нововведение предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом.
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