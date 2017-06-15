Со станции метро в Киеве отказались демонтировать георгиевскую ленту

В Киевском метрополитене не видят поводов для такого решения. Лента украшает станцию "Герои Днепра".

Киевский метрополитен отказался демонтировать георгиевскую ленту со станции "Герои Днепра". По крайней мере, до того, как соответствующего решение вынесет Киевский городской совет.

— Если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны, — сказала пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Напомним, с сегодняшнего дня, 15 июня, закон о запрете георгиевской ленты, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу. Нововведение предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом.