Генпрокуратура проверит ликвидацию потопа в Ставрополье после обращения к Путину

Как сообщается, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка дал поручение прокурору края провести соответствующую проверку.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в связи с обращением жительницы Ставропольского края к президенту РФ Владимиру Путину распорядился провести проверку действий региональных властей при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском.

— Особое внимание в ходе проверки будет обращено на обеспечение законности при выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ход проверки находится на личном контроле генерального прокурора РФ. Напомним, во время прямой линии к Владимиру Путину обратились жители Краснокумского и сообщили, что не получили ни копейки компенсации. В ответ на это российский лидер потребовал проверить действия чиновников.