Ведущий прямой линии рассказал, какой вопрос больше всего тронул Путина

Дмитрий Борисов подчеркнул, что президента не оставил равнодушным вопрос девушки с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.

Ведущий прямой линии с Владимиром Путиным Дмитрий Борисов рассказал Лайфу, что, по его мнению, российский лидер был честен, отвечая на вопросы во время прямой линии.

— Мне кажется, по человеку видно, искренне ли он отвечает на вопросы. И Путин был искренним, — подчеркнул Борисов.

По мнению ведущего, российскому лидеру эмоционально сложнее всего было отвечать на просьбу девушки, у которой рак четвёртой стадии.

— Эмоционально его больше всего тронул вопрос, когда девушка, у которой четвёртая стадия рака, попросила о помощи. И в этот момент по лицу президента было видно, что ему это тяжело слышать. Он даже потом признался, что у него возникли аналогии со своей собственной семейной ситуацией, — сказал Борисов.

Напомним, на прямую линию с Владимиром Путиным дозвонилась жительница города Апатиты, у которой рак четвёртой стадии. Девушка рассказала, что на Кольском полуострове наблюдается нехватка лекарств и врачей. Что касается больницы, которая необходима местным жителям, её так и не достроили.