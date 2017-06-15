Губернатор Воробьёв: Свалка в Балашихе будет закрыта

Власти региона незамедлительно отреагировали на обращение граждан, прозвучавшее во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что полигон Кучино в Балашихе будет закрыт после того, как потоки мусора с этой свалки удастся перенаправить в другое место. Заявление прозвучало во время посещения полигона, на который местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

По словам Воробьёва, проблема мусора в регионе действительно существует, и уже не первый год. Отходы Москвы и области составляют порядка 20 миллионов тонн, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии.

— Стоит задача: полигон Кучино закрыть как можно быстрее. Но завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения, — объясняет губернатор.

Одно из решений, по его словам, может состоять в строительстве современного мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Орехово-Зуеве, которое намечено на 2019 год.

Он уточнил, что эта проблемная свалка под Москвой — не единственная. По словам главы региона, с 2014 года власти закрыли 21 полигон из 39, но все оставшиеся 18 сегодня, по выражению Воробьёва, "трещат по швам".

Как ранее сообщал Лайф, жители Подмосковья пожаловались президенту на 50-летнюю свалку, которая буквально не даёт им дышать. Путин в ответ пообещал, что решению этой проблемы будет уделено особое внимание. Так, по его словам, уже принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов — на первом этапе их будет четыре, и три из них — в Московской области.