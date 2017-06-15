"Северный поток — 2" успел получить деньги от партнёров из Европы до санкций США

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"Северный поток — 2" успел получить деньги от партнёров из Европы до санкций США

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Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

В числе спонсоров проекта — западные компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Пять европейских энергетических компаний успели вложить деньги в строительство "Северного потока — 2", до того как в США были утверждены санкции против участия западных компаний в программе. В числе спонсоров — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

— Средства от всех пришли на счета компании Nord Stream 2 и уже работают на проекте, — рассказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на брифинге в Берлине, посвящённом сотрудничеству России и ЕС в газовой сфере.

Сумму кредита Медведев не назвал, но раньше сообщалось о 4,75 миллиарда долларов.

Напомним, в среду, 14 июня, сенат США утвердил новые санкции против России. В законопроекте есть параграф и о "Северном потоке — 2", в котором говорится, что США продолжат препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС".

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