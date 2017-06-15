Росздрав начал проверку жалоб после обращения к президенту на прямой линии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения инициировала проверки по фактам нарушения прав граждан на получение медицинской помощи в регионах, которые были озвучены в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
В частности, проверки пройдут по обращению жительницы городов Апатиты и Орёл.
Напомним, женщина-инвалид по имени Клавдия из Орла спросила у президента про обеспечение нуждающихся федеральных льготников лекарствами. Российский лидер отметил, что деньги на эти цели выделяются и их должно хватать. При этом он пообещал разобраться в озвученной проблеме.
Кроме того, на прямую линию дозвонилась жительница города Апатиты, у которой рак четвёртой стадии. Она рассказала, что на Кольском полуострове нехватка лекарств и врачей. А необходимая местным жителям больница так и не была достроена.
Текстовая трансляция прямой линии.
- Популярные
- По времени