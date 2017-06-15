СКР возбудил дело о халатности после звонка онкобольной на прямую линию

Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза "межпозвоночный остеохондроз" и запоздалое выявление более тяжёлого заболевания, время на лечение которого было упущено.

— Следственными органами СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по фактам, изложенным в обращении 24-летней жительницы города Апатиты, поступившем на прямую линию с президентом Российской Федерации, по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), — сообщили в ведомстве.

В СУ СК РФ добавили, что следствием на данный момент проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, подлежащих привлечению к уголовной ответственности в рамках расследуемого уголовного дела

Напомним, на прямую линию с Владимиром Путиным дозвонилась жительница города Апатиты, у которой рак в четвёртой стадии. Девушка рассказала, что на Кольском полуострове наблюдается нехватка лекарств и врачей. Что касается больницы, которая необходима местным жителям, то её так и не достроили.