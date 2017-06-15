МВД проведёт дополнительную экспертизу "пьяному" 6-летнему мальчику

В полиции заявили, что будет проведена эксгумация тела. Эксперты ещё раз изымут биоматериалы для проведения экспертизы на "трезвость".

МВД проведёт дополнительную экспертизу после аварии с шестилетним Алёшей Шимко, которого насмерть сбила 31-летняя Ольга Алисова на "Хёндэ-Солярис". После аварии женщина заявила, что ребёнок был пьян.

— Следственным управлением МВД Балашихинское в отношении водителя, сбившего ребёнка 23 апреля, возбуждено уголовное дело. Водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — прокомментировали в ГУ МВД по Московской области.

Как отметили в ведомстве, сейчас правоохранители подготавливают все необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации и дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

Следствие "обнаружило" в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. Этот показатель соответствует бутылке водки. Отец мальчика, Роман, пытался убедить следователя провести повторную экспертизу. Однако на тот момент это не дало результатов.