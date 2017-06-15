Сенат США окончательно утвердил ужесточение санкций против России и Ирана

На очереди у американских законодателей документ, который бы запретил действующему президенту смягчать санкции без одобрения сенаторов.

Американский сенат окончательно утвердил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Об этом сообщает Washington Examiner. Документ получил одобрение большинства сенаторов: 97 голосов против двух. Теперь, как уточняет издание, бумага попадёт на стол главы Белого дома.

Поправки предусматривают ужесточение существующих ограничений, в том числе в отношении ряда российских "энергетических проектов", а также против других ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог.

В частности, в связи с усилением санкций, максимальный срок рыночного финансирования российских банков может сократиться до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30.

Кроме того, различные ограничения и запреты могут быть введены против лиц, которые Запад сочтёт причастными к нарушениям прав человека или кибератакам.

Напомним, тема санкций сегодня затрагивалась и во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что страны Запада потеряли от санкций в два раза больше, чем Россия.

Накануне и госсекретарь США Рекс Тиллерсон неожиданно призвал конгрессменов "повременить" с ужесточением санкций против России, а также позволить президенту Дональду Трампу "больше гибкости", чтобы нормализовать российско-американский диалог.