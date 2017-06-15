Отпущенный КНДР американский студент частично парализован и не может говорить

Отец Отто Вомбиера не подтвердил, что его сын находится в коме, однако заявил о серьёзных последствиях для его здоровья.

Врачи и отец Отто Фредерика Вомбиера, который был приговорён к 15 годам каторги в КНДР и через год отпущен северокорейскими властями, рассказали о состоянии его здоровья. Об этом сообщает NBC News.

Отец Отто Фредерика Вомбиера, Фред, заявил, что В КНДР "пытали и мучали" его сына на протяжении 17 месяцев, а также допустили серьёзное ухудшение его здоровья. Он не подтвердил сообщения о состоянии комы (ранее СМИ сообщали, что парень впал в кому сразу после приговора), однако заявил о серьёзных неврологических последствиях.

Врачи заявили, что студент не реагирует на речь, у него наблюдается частичный паралич рук и ног.

Как сообщал Лайф, Отто Вомбиер в марте 2016 года был осуждён в КНДР по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против властей Северной Кореи. Однако Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа, и 13 июня самолёт с Отто приземлился в Огайо.