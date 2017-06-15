Полиция США объявила в розыск охранников Эрдогана

Мэр Вашингтона призвал людей из окружения президента Турции приехать в Соединённые Штаты и ответить по закону за избиение демонстрантов.

Полиция выдала ордер на арест охранников президента Турции. Об этом заявил мэр американской столицы Мюриэль Боузер.

Градоначальник призвал прибыть в США и ответить по закону девятерых сотрудников охраны Эрдогана и трёх офицеров турецкой полиции. В розыск также объявлены два гражданина Канады.

— Все мы видели насилие к протестующим, и мы не будем это терпеть. Они должны приехать в США и ответить на обвинения, — заявил шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм.

Как ранее сообщал Лайф, стычка охранников с участниками протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне произошла во время майского визита Эрдогана в США. При этом сам президент, судя по видеозаписям с места ЧП, был свидетелем избиения.

Сам Эрдоган осудил решение о выдаче властями США ордеров на арест своих охранников. По его словам, Анкара намерена бороться против этого политическими и юридическими методами.