Должность премьер-министра Сербии прочат лесбиянке

Ана Брнабич, предложенная президентом Сербии Александром Вучичем кандидатом в премьеры страны, является открытой лесбиянкой. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что 42-летняя Брнабич является относительным новичком в политике — лишь в прошлом году она возглавила Министерство государственного управления и локального самоуправления Сербии.

Ранее Лайф рассказывал о Лео Варадкаре, который занял пост премьер-министра Ирландии. 38-летний политик индийского происхождения стал первым открытым геем на этом посту и самым молодым главой кабмина.