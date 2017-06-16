Водитель Uber сбил охранника Трампа

Сотрудник секретной службы получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Водитель Uber сбил сотрудника секретной службы, который пытался помешать ему проехать через участок дороги, перекрытый для кортежа Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, президент США возвращался в Белый дом после визита в больницу к конгрессмену Стиву Скализу, получившему ранение в результате стрельбы в Виргинии. Для проезда президентского кортежа был перекрыт участок улицы, однако на дорогу выехал неизвестный водитель, проигнорировав все запрещающие знаки.

Навстречу ему бросился сотрудник секретной службы, он приземлился на капот авто нарушителя. Охранник президента получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

А вот водителя задержали и предъявили ему обвинения в неподчинении. Сам он заявил, что не обратил внимания на офицера секретной службы.