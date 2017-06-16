"А почему не добрый день?" Губернатор Ставрополья оправдался перед пранкерами

Владимир Владимиров, оказавшийся в центре скандала после прямой линии с президентом, заявил, что пострадавшим от паводков жителям региона деньги перечисляются исправно, а сам он стал жертвой провокации со стороны неизвестных недоброжелателей.

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Вован и Лексус) развели губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова после скандала, вызванного жалобой жительницы региона на прямой линии с президентом. В частности, она рассказала, что её семья до сих пор не получила денежной компенсации за пострадавшее от паводков жильё. Более того, женщина сообщила, что местные власти требуют от неё денег за оформление необходимых справок. Президент Владимир Путин назвал ситуацию бредовой и потребовал немедленной реакции от местных властей, в том числе и органов прокуратуры.

Пранкеры не называют, от чьего имени им удалось разыграть "проштрафившегося" губернатора, однако речь, вероятно, идёт о каком-то московском чиновнике, который пользуется безраздельным уважением у Владимирова.

Разговор начинается с того, что позвонивший главе региона чиновник заявляет, что хотел поприветствовать его фразой "добрый день", но "вовремя спохватился".

— А почему не добрый день?.. Деньги людям переводятся, федеральных денег мы не получили, — начинает оправдываться Владимиров. — Деньги переведены — это 60 тысяч рублей, платёжку могу переслать "Вотсапом"...

Губернатор заявляет, что "глубоко разобрался" в произошедшем и теперь уверен, что стал жертвой провокации.

— Сейчас нужно разобраться, кто ввёл президента в заблуждение, — настаивает он. — Кто-то это организовал. Сейчас работает следственный комитет у этой женщины, она даёт показания. Кто-то обратился к ним — фамилию она сейчас не скажет — и предложил задать такой вопрос для получения денег. Пусть следствие с этим разбирается.

Собеседника ответ губернатора "устроил", он посоветовал провести разбирательства максимально публично и с привлечением СМИ, а саму женщину навестить в её доме, но не как официальное лицо, а "по-человечески, с цветами".

Ранее Лайф сообщал о жалобе пострадавшей от паводков жительницы села Краснокумского, которая прозвучала во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина сообщила, что ей не выплатили компенсацию. Впоследствии появились сведения об отставке губернатора Ставрополья, а вскоре их опровергла пресс-служба.