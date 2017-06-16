Гражданку Украины поймали при попытке переправить сына в Польшу в чемодане

Женщина решила прибегнуть к такому методу после того, как ей не удалось перевезти мальчика легально.

Польские пограничники из Перемышля уличили гражданку Украины в попытке перевезти через границу в чемодане собственного сына. Как сообщает РАР, восьмилетний мальчик был прикрыт слоем одежды, чтобы его не заметили.

— В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика, — рассказала представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская. — Ребёнок не располагал документами, дающими право пересечения границы.

Интересно, что эта попытка провезти сына в Польшу не была первой для женщины. 11 мая, когда только вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС, она пыталась отправиться в соседнюю страну с мальчиком открыто.

Однако уже тогда была задержана, так как у ребёнка не было документов.

По словам Михальской, настойчивая гражданка Украины теперь наказана штрафом в размере 200 злотых. Это около трёх тысяч рублей.

По данным Госпогранслужбы Украины, безвизовым режимом с ЕС уже воспользовались около восьми тысяч жителей страны. В первый день на пограничных пунктах даже была давка.