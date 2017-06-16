Пранкер Лексус: Губернатор Владимиров даже не понял, по какому поводу ему звонят

Собеседники "проштрафившегося" главы Ставрополья утверждают: он даже не допускает мысли о том, что скандал на прямой линии может обернуться для него отставкой.

Пранкер Алексей Столяров, который вместе со своим "коллегой" Владимиром Кузнецовым развёл губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, рассказал Лайфу, почему именно Владимиров стал жертвой очередного розыгрыша.

По словам Лексуса, пранкеры внимательно следили за ходом прямой линии с Владимиром Путиным, и именно история жительницы села Краснокумского показалась им наиболее интересной.

— Самое важное заключалось в том, что мы услышали лишь одну сторону — рассказ жительницы посёлка, но не слышали точку зрения губернатора, в связи с чем появилась идея ему набрать и узнать его видение всей этой ситуации, — рассказывает пранкер. — Ведь проблема фундаментальная, там всё село страдает, а не только эта женщина.

По мнению Столярова, глава региона абсолютно уверен в том, что стал жертвой провокации, но при этом даже не допускает мысли, что скандал на прямой линии может обернуться для него увольнением. По словам пранкера, Владимиров даже не понял, по какому поводу звонок.

— Мы от него не услышали даже намёка на отставку. Он отстаивал свою позицию твёрдо, уверенно, и даже спросил, в связи с какой историей его вообще беспокоят, — комментирует он.

Ранее Лайф сообщал о жалобе пострадавшей от паводков жительницы села Краснокумского, которая прозвучала во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина сообщила, что ей не выплатили компенсацию как пострадавшей от паводков, а также рассказала, что местные власти требуют от неё денег за оформление необходимых справок.

Сам губернатор Владимиров, оказавшийся в центре скандала после прямой линии с президентом, заявил пранкерам, что пострадавшим от паводков жителям региона деньги перечисляются исправно, а сам он стал жертвой провокации со стороны неизвестных недоброжелателей.