Криштиану Роналду принял "бесповоротное" решение покинуть "Реал Мадрид"

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Криштиану Роналду принял "бесповоротное" решение покинуть "Реал Мадрид"

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Криштиану Роналду / Фото: ©РИА Новости / Виталий Белоусов

Так 31-летний нападающий отреагировал на уголовное дело, заведённое в отношении него испанской прокуратурой по факту уклонения от налогов.

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду собирается покинуть клуб, пишет MTV, ссылаясь на сообщения из родной страны спортсмена —Португалии. Сообщается, что Роналду принял "бесповоротное" решение.

По данным издания, так 31-летний нападающий отреагировал на уголовное дело, заведённое в отношении него испанской прокуратурой по факту уклонения от налогов — якобы за три года футболист не заплатил в испанскую казну около 14,7 миллиона евро.

В футбольном клубе "Реал Мадрид" заявили, что полностью поддерживают игрока и "абсолютно убеждены в его невиновности".

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