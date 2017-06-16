Онкобольную из Апатитов перевели в реанимацию в Мурманск

Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал главный врач Апатитско-Кировской больницы.

29-летнюю Дарью Старикову из Апатитов Мурманской области, которая во время прямой линии с президентом рассказала о плачевной ситуации в медицине в их городе, перевели в Мурманск.

После её рассказа правоохранительные органы начали проверки, а губернатор области лично выехала в больницу города Апатиты. Во время встречи с журналистами главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев заявил, что вечером после прямого эфира девушке стало плохо.

— Вчера девушке стало хуже, она поступила в реанимационное отделение, для дальнейшего лечения Дарью перевели в Мурманск, — сказал он.

Напомним, что ранее СКР возбудил уголовное дело по факту халатности после звонка онкобольной на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.