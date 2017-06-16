Большинство россиян поддерживает появление в стране Дня отца

С наибольшим энтузиазмом к такой идее относятся женщины и молодые люди 18–24 лет.

По данным ВЦИОМ, 62% россиян положительно относятся к появлению в России Дня отца. Опрос был проведён в середине июня, в нём приняли участие 1,2 тысячи респондентов.

Появление Дня отца поддерживают 67% женщин и 78% молодых людей. Также в поддержку праздника высказывались люди, у которых нет детей, но которые сами воспитывались отцом в неполной семье.

По мнению россиян, дата нового праздника не имеет особого значения. Участники исследования предлагали утвердить День отца в третье воскресенье июня (как во многих других странах мира) или последнее воскресенье октября (12 октября родился князь Дмитрий Донской, у которого было 10 детей).

Кроме того, респонденты в целом отвечали, что значимость семейных праздников в современном обществе достаточно высока и ощущается большинством граждан. Только 14% опрошенных назвали такие праздники незначимыми.

Напомним, в конце июня сенатор Елена Мизулина предложила рассмотреть идею об учреждении в России Дня отца.