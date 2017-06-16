Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ликвидации лидера ИГИЛ

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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ликвидации лидера ИГИЛ

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин как главнокомандующий получает доклады от Министерства обороны РФ. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, докладывалось ли Путину о возможной ликвидации в сирийской Ракке главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Дмитрий Песков переадресовал военному ведомству вопросы о судьбе террориста.

— Результат удара может оценивать и с тактической, и со стратегической точек зрения Министерство обороны, — сказал Песков.

Он посетовал, что Россия и США слабо взаимодействуют в борьбе с терроризмом в Сирии. Если бы ситуация была другой, эта работа велась бы "в более эффективном режиме". Сейчас это не происходит "в связи с дефицитом такого желания у наших американских партнёров".

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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