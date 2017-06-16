СК проверит следователя и эксперта, признавших "пьяным" шестилетнего ребёнка

В Московской области следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик

— Как только представители СКР увидели сюжет о том, что в Московской области в результате ДТП погиб шестилетний мальчик, в крови которого было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, сразу же было принято решение инициировать перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела в наше производство, — говорится в сообщении СК.

Следователи ГСУ СК России по Московской области уже приступили к проверке всех изложенных в СМИ фактов. Вопросов у следователей возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребёнка.

Руководство ГСУ по Московской области уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех обстоятельств случившегося. После передачи уголовного дела в производство Главного следственного управления следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту.

СК также намерен проверить действия экспертов и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребёнка. Будет проведён комплекс повторных судебных экспертиз и другие следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что как оказалось ранее, эксперт, выявивший наличие алкоголя в крови погибшего мальчика, на самом деле никакой экспертизы не проводил, а лишь подписал бумаги от другого врача, которые к нему пришли.